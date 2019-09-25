В Сургуте пройдет большая межрегиональная конференция для терапевтов

26 и 27 сентября в Сургуте состоится знаковое для медиков мероприятие — Межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов. Она пройдет уже в 57 раз, однако впервые — в Сургуте и вообще в Югре.

На площадке Сургутского государственного университета терапевты округа вместе с приглашенными профессорами из Санкт-Петербурга и Москвы обсудят различные аспекты медицины: начиная с круглых столов на тему гастроэнтерологии и болезней сердца и заканчивая симпозиумом для молодых терапевтов.

«Это мероприятие высокого уровня, в Югре такого еще не бывало. Это учебная научная конференция для медиков. Будут выступать приглашенные профессора из Москвы и Санкт-Петербурга, представители департамента здравоохранения округа. Состоится несколько симпозиумов, например, по гематологии, диетологии и гастроэнтерологии. С докладами будут выступать и сургутские врачи. Пройдет мастер-класс по клинической лабораторной диагностике», — рассказала СИА-ПРЕСС доцент кафедры внутренних болезней СурГУ Лариса Ефимова.

Организаторами мероприятия выступают (помимо РНМОТ) департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, комитет по соцполитике Совета Федерации и Общество врачей России.