Первые заморозки придут в Сургут в эти выходные

Впервые в этом сентябре сургутские термометры покажут нулевую температуру воздуха на грядущих выходных: ночью субботы синоптики прогнозируют первые заморозки.

До этого времени погода обещает быть не самой ясной: дождь будет периодически сменяться небольшим снегом. Ветер при этом не должен превышать 6 метров в секунду.

Кстати: ночными заморозками охвачена почти вся Европейская часть России. Любопытно, что наиболее низкие значения отмечены в южной половине европейской части страны. Тем временем во всех сургутских квартирах уже дали отопление. Если батареи в вашем доме все еще холодные, решить этот вопрос можно, позвонив в вашу управляющую компанию.