Расследовать дело об избиении шестиклассницы в Сургуте будет главный прокурор города

Проверка департамента образования по факту избиения шестиклассницы в сургутской школе продлится до конца недели. Дело взял на личный контроль прокурор города.

Напоминаем, что 23 сентября стало известно о драке двух учениц школы №31. На данный момент неизвестно, кто виноват в инциденте, но по факту до сих пор ведется проверка, которая, скорее всего, даст результаты уже к концу этой недели.

«Проверка еще не закончена, она продлится еще два дня», – сообщила директор департамента образования Ирина Замятина.

По словам старшего помощника прокурора Сургута Кристины Горбченко, родители потерпевшей обратились в прокуратуру, возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней. На момент публикации сотрудники школы не ответили на звонки СИА-ПРЕСС.