В Сургуте мужчину ранили ножом в грудь

Ночью 24 сентября во дворе жилого дома, расположенного на улице Билецкого в Сургуте, у мужчин произошел конфликт за которым последовали ножевые ранения. Данный факт СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе городской полиции, уточнив, что уголовное дело еще не возбуждено, в данный момент проводится проверка. Правоохранители отметили, что оба участника драки живы и получили резаные травмы — один в область груди, другой в ягодицу.

«24 сентября около 22.30 поступило сообщение от Травматологической больницы о том, что неустановленное лицо, находясь возле дома 2 по улице Семена Билецкого, нанесло телесные повреждения 35-летнему гражданину. Пострадавший — безработный, ранее к ответственности не привлекался. Он жив, по предварительной информации, мужчине нанесли тяжкий вред здоровью, — пояснили сотрудники УМВД Сургута. — В ходе розыскных мероприятий, с помощью навигационных систем, по подозрению в нападении был задержан 33-летний гражданин. Он не работает, не судим, ранее привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, известно, что во время задержания нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина также был ранен ножом в ягодичную область слева.