Вечером 24 сентября в Сургуте автомобиль сбил ребенка во дворе дома, расположенного на улице Мелик-Карамова 47/2. Сотрудники Госавтоинспекции города корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что пострадавший мальчик в результате ДТП не получил травм. «На место происшествия прибыла карета скорой помощи, ребенка осмотрели, он отказался от госпитализации. Будет проводиться проверка по данному факту», — пояснили специалисты.

Отметим, за прошедшие сутки на территории Югры было зафиксировано девять автомобильных аварий, где 11 человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.