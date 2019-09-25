В «Горсвете» объяснили, почему в Сургуте днем работает уличное освещение

Сегодня жители Сургута обратили внимание на работающие огни фонарных столбов по направлению улиц Бульвар Свободы, Ленина, 30 лет Победы и некоторых других. В «Горсвете» корреспонденту СИА-ПРЕСС объяснили, что освещение включено для проведения ремонтных работ – устраняются проблемы, выявленные ночью.

«Ночью проблему замечают, а днем устраняют. Если сургутяне видят, что днем горит уличное освещение, значит, инженеры «Горсвета» устраняют неполадки», — пояснили ситуацию в диспетчерской энергетического предприятия.

Напомним, аналогичный случай произошел почти ровно месяц назад. Тогда в Сургуте несколько дней подряд днем горели фонари уличного освещения.