«Сургутмебель» не будет участвовать в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей

Правительство России планирует провести тест четырехдневной рабочей недели. Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в эксперименте примут участие пять компаний из Югры, одна из них - «Сургутмебель», принадлежащая «Сургутнефтегазу». Однако в «Сургутмебели» опровергли эту информацию:

«Весь коллектив трудится в полную силу, производство не стоит без дела и постоянно нагружено. Поэтому у нас нет необходимости в переходе на четырехдневную рабочую неделю».

Напомним, введение четырехдневной недели в субъектах Российской Федерации нужно правительству страны для оценки эффективности производительности труда. Идея перехода на четырехдневку принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По данным сайта HeadHunter лишь 78 процентов всех работодателей в России против этой инициативы. Переживают и работники: они опасаются, что их зарплата станет меньше и придется искать вторую работу.