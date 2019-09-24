В Сургуте произошел крупный пожар, горел частично-расселенный дом

Накануне произошел крупный пожар в Сургуте, горел двухэтажный частично-расселенный дом в ПСО-34 в восточном районе города. Огонь тушили более шести часов силами 35-ти пожарных и 11-ти машин с 18.20 вечера до 0.40 ночи.

Полностью выгорел один из четырех подъездов со всеми расселенными квартирами, сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пожарно-спасательном гарнизоне Сургута. Сотрудникам гарнизона удалось локализировать огонь, пока он не дошел до жилых квартир. Никто не пострадал, два человека эвакуировались самостоятельно.