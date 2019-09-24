​«Сургут-сердечный город». Окружной кардиодиспансер приглашает сургутян на праздник

28 сентября в центре будут работать несколько интерактивных площадок. Масштабный праздник посвящен Всемирному дню сердца.

Сентябрь во всех медицинских организациях Югры проходит под девизом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Традиционно Окружной кардиодиспансер организует серию социально-просветительских мероприятий. Самое масштабное запланировано на 28 сентября. «Все наши усилия сегодня направлены на формирование культуры здоровья, которая определяется умением жить, принося пользу своему организму. Профилактика в нашем понимании, это не только лекции, но и интерактивные встречи. О способах активного образа жизни 28 сентября сургутянам расскажут наши эксперты – врачи, общественники и спортсмены, которые знают секреты управления здоровьем. Хотите этому научиться – становитесь участниками нашей акции», - рассказала главный врач Окружного кардиодиспансера, депутат Думы ХМАО-Югры Ирина Урванцева.

28 сентября для участников акции будут работать интерактивные зоны: мастер-классы по скандинавской ходьбе и йоге, Музей сердца, Школа здоровья. Для сторонников активного образа жизни – обзор спортивных секций Сургута. Впервые в городе состоится семинар «Умные гаджеты для здоровья». Стоит ли доверять приложениям, которые измеряют пульс и давление, какие программы действительно полезны – об этом расскажут врачи-кардиологи.

Культура здоровья подразумевает и регулярные медицинские осмотры. 28 сентября эксперты интерактивной зоны диагностики помогут рассчитать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на ближайшие 10 лет. В программе экспресс-тестирования – определение индекса массы тела, измерение артериального давления, опрос. При выявлении отклонений врачи назначат дополнительное обследование.

28 сентября в Кардиоцентре будет работать ростовая кукла-сердце, фотозона, уголок аквагрима, выставка поделок и экспонатов Музея сердца и многое другое.

Стоит отметить, предстоящий праздник состоится под эгидой городского проекта «Сургут-сердечный город». Его цель – увеличение средней продолжительности жизни сургутян. Программа объединяет лучшие технологии по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диагностические акции. Идеолог проекта «Сургут-сердечный город» - главный врач Окружного кардиодиспансера, депутат Думы ХМАО-Югры Ирина Урванцева.

Анонсы акции, онлайн-транслирование праздника, итоги мероприятия будут доступны в социальных сетях Кардиоцентра, страницах в Инстаграм и Вконтакте, @okd.hmao и okd.hmao под хэштегом #СургутСердечныйГород. Следите за нашими новостями и спешите принять участие в акции!