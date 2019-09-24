В Сургутском районе мужчина самовольно построил дачу в родовом угодье коренных народов Севера

Житель Сургутского района самовольно устроил дачный участок на территории
родового угодья коренных малочисленных народов Севера. Мужчина без разрешающих
документов построил три дома, баню и хозяйственные постройки в
Незаконную стройку выявила Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура. Ее сотрудники обратились в суд с иском, чтобы обязать мужчину снести постройки. Суд удовлетворил иск. Вскоре мужчина выполнил требования прокуратуры и освободил участок.
История Сургутского района в картинах. Куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова и специалист администрации Дмитрий Печенкин // ONLINE 24 сентября в 17.00