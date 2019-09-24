В Сургутском районе мужчина самовольно построил дачу в родовом угодье коренных народов Севера

Житель Сургутского района самовольно устроил дачный участок на территории родового угодья коренных малочисленных народов Севера. Мужчина без разрешающих документов построил три дома, баню и хозяйственные постройки в 20 километрах от деревни Русскинская.

Незаконную стройку выявила Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура. Ее сотрудники обратились в суд с иском, чтобы обязать мужчину снести постройки. Суд удовлетворил иск. Вскоре мужчина выполнил требования прокуратуры и освободил участок.