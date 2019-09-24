В Сургуте насмерть разбился парень, выпавший из окна 11 этажа

В Сургуте накануне, 23 сентября, в 20.30 вечера по адресу Тюменский тракт, 6/1, из окна на 11-ом этаже выпал 24-летний парень. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, погибший был в квартире своей бывшей девушки. Он был у нее в гостях, между ними завязалась ссора. Молодой человек ушел на балкон, а девушка на кухню. Когда она пришла на балкон, увидела, что парень лежит на асфальте внизу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что молодой человек никогда не привлекался к административной ответственности и не был судим, об этом корреспондент СИА-ПРЕСС узнал в следственном комитете Югры.

За 2019 год это уже шестой случай падения из окна в Сургуте. Напомним, последняя подобная трагедия произошла 17 сентября, когда на улице Университетская, 31, из окна восьмого этажа выпала девушка, но выжила.