​В Сургуте дали отопление во все дома. Если у вас по-прежнему нет тепла, то можно обратиться к главе горда

В Сургуте завершилась подача отопления во все дома. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил глава города Вадим Шувалов.

Он отметил, что работы проводились с 17 по 21 сентября.

Мэр также предложил свою помощь жителям, у которых по каким-то причинам в квартирах все еще нет отопления. В этом случае об этом необходимо написать адрес проживания в комментариях под его записью.