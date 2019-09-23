В Сургуте начался аукцион по продаже помещения, выручка с которого пойдет на восстановление Дома пионеров

Сургутская администрация объявила аукцион по продаже муниципального помещения размером в 900 квадратных метров на улице Мелик-Карамова, 74. Начальная цена приватизации – 45 с половиной миллионов рублей. Эти деньги пойдут на восстановление Дома пионеров. Старт аукциона одобрила городская дума.

На реставрацию, по предварительной оценке, город потратит от 65 до 75 миллионов рублей, сообщил замглавы Сургута Алексей Жердев. Часть суммы уже есть: после продажи старого помещения Центральной аптеки, покупки новой площади и погашения всех задолженностей остались 28 миллионов рублей. К ним добавятся еще 45 миллионов, которые планируется выручить с приватизации помещения на улице Мелик-Карамова. Иными словами, денег хватит.

В отреставрированном Доме пионеров разместят некоммерческие организации.

Напомним, зампредседателя городской думы Артем Кириленко рассказывал СИА-ПРЕСС ранее, что здание восстановят в полностью деревянном исполнении. Если все пойдет по плану, реставрацию закончат до конца следующего года.