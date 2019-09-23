​Жильцы ЖК «Возрождение» в Сургуте жалуются на сильный запах ацетона и краски в подъездах и квартирах

В Сургуте жители ЖК «Возрождение» массово жалуются на запах ацетона и краски, который стоит как в подъездах, так и в квартирах. Люди также отмечают, что едкий запах просочился и в поликлинику, расположенную в многоэтажке.

«Это не напрасная паника и преувеличения — запах такой что проснулись от першения в горле и с тошнотой. Настолько сильный, будто прям в квартире разлили жидкость»; «Наших детей и медперсонал отравить хотят?! Дышать невозможно, помещения не разрешают проветривать! Ужасно болят головы у всех от этих паров!»; «В квартире находиться невозможно из-за запаха, а у нас маленькие дети и причем на улицу не можем выйти, так как болеем», — с такими комментариями обращаются местные жители на городской портал «Твой Сургут».

Как пояснили в администрации города, появление запаха связано с проведением противопожарной обработки помещения для мультимедийного парка «Россия — моя история».

«В течение трех последних дней на объекте проводили противопожарную обработку. На данный момент работы закончены. В скором времени запах должен исчезнуть. Застройщик уведомлен о вызванной им проблеме. Администрация города попросила его принять меры, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторилась», — заявили представители администрации Сургута.