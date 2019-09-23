В Сургуте социально-ориентированным НКО снизят налог на землю в два раза

В Сургуте социально-ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) дадут 50-ти процентную скидку на земельный налог – половину его стоимости возьмет на себя город. Такое решение было принято на заседании городской думы.

Введение новой льготы необходимо, чтобы в Сургуте продолжал развитие некоммерческий сектор, который может перестать расти из-за того, что у города закончится муниципальная земля, которую администрация может передавать в безвозмездное пользование некоммерческим организациям (НКО).

Сейчас в Сургуте находится почти половина всех НКО в Югре. По словам депутата Ольги Лесновой, в городе числится 1200 некоммерческих организаций, а всего их в округе 2600. «Если мы не создадим условия [комфортные для формирования НКО и СОНКО – прим. ред.], их никто не создаст. Это правильно», – считает Ольга Леснова.

Помимо этого, льгота по предположению администрации даст стимул некоммерческим организациям проводить социальную работу, что повысит место Сургута в федеральном рейтинге предоставления социальных услуг.

Депутаты выразили беспокойство, что некоторые коммерческие организации могут злоупотреблять льготой. Так, депутат Владимир Болотов предположил, что коммерческие организации будут уводить свои доходы в тень, регистрироваться в качестве СОНКО и получать льготу. С ним частично согласился народный избранник Евгений Барсов. Он предложил создать специальную комиссию, которая бы подтверждала социальную значимость организации.

В дальнейшем льгота может вырасти до 100 процентов. Заместитель председателя думы Артем Кириленко отметил, что это зависит от эффективности проекта: «За то время, что будет предоставляться льгота, должен проявиться эффект для жителей города. Со следующего года у нас [у думы] как раз появится обязанность проводить оценку всех предоставленных льгот. А пока проект в тестовом периоде на два года».

Сейчас в Сургуте всего одна СОНКО попадает под действие льготы (АСТК «Полет»), но в администрации говорят о еще 13 организациях, претендующих на получение льготы.