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​Департамент образования начал проверку после избиения школьницы в Сургуте

После избиения школьницы в Сургуте департамент образования начал проверку. Об этом журналистам сообщила директор департамента Ирина Замятина, уточнив, что мероприятия продлятся два дня. Инцидент произошел во время занятий в сургутской школе № 31 на прошлой неделе: шестиклассница на уроке физкультуры избила другую девочку. Двенадцатилетний ребенок госпитализирован в травматологический центр. По неподтвержденной информации, у нее травма головы.

«Двухдневная проверка пройдет с участием комиссии по делам несовершеннолетних. Я думаю, что причина конфликта будет установлена и виновные наказаны. Мы уже общались с директором школы, но, чтобы объективно оценить ситуацию, нужно опросить всех причастных: учителя, родителей, классного руководителя, детей», — пояснила Замятина.

По словам семьи потерпевшей, учитель физической культуры не вмешался в драку во время занятия и не оказал помощь травмированной девочке.Руководитель департамента уточнила, что, если результаты проверки покажут, что в конфликте виновен педагог, к нему будут применены взыскания согласно с трудовым кодексом: замечание, выговор или увольнение.

Она рассказала, что при желании семья пострадавшей сможет сменить школу, однако директор департамента порекомендовала этого не делать. «Мы безусловно окажем содействие, чтобы ребенка перевести в другое образовательное учреждение. Но я полагаю, что делать этого не нужно. Нужно решать проблему другим путем. Это не решение такого сложного вопроса в системе образования, потому что подростковый период самый сложный. Детям нужно учиться толерантному отношению, чтобы они были дружелюбны. Право родителей обращаться в какие-либо инстанции (родители пострадавшей планируют подавать в суд на обидчиков, уже написаны заявления в адрес полиции — прим. авт.), каждый родитель в праве защищать своего ребенка», — заявила директор департамента.

Также Ирина Замятина отметила, что педагоги планируют примирить одноклассников, потому что по характеристикам директора школы, коллектив дружный, а конфликтные ситуации раннее не происходили. При этом, в соцсетях родители пострадавшей сообщили, что на девочку оказывают давление, а родители нападавшей оскорбляют семью потерпевшей.

«Со слов руководителя образовательного учреждения — такой ситуации, как сегодня звучит в средствах массовой ситуации, не было. Но объективно оценить ситуацию может только проверка», — заключила руководить депобра.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 292, комментариев: 3


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Комментарии:
c13
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Сегодня в 14:12
В департаменте образования работают обмороженные чтоле? Какое "примирить одноклассников"? - отчислить эту малолетнюю пусть её родители в вечернюю школу её отдают раз вести себя не умеет

Это не первый случай когда глава департамента пытается замять конфликт вместо того чтобы сдать обидчика правоохранительным органам - в прошлых годах девочку избил родитель другой девочки и директор школы прячясь за департамент пытались так же замять конфликт
Флудер c13
не нравится
Сегодня в 14:27
Мы не знаем ситуацию. Возможно, там наоборот: девочка дала отпор тем, кто её травил. В пользу этого свидетельствует то, что она не после уроков подкараулила её, а на уроке атаковала.
c13 Флудер
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Сегодня в 14:41
те кого обижают после уроков никого не караулят потому-что боятся

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