​В Сургуте срочно нужны активные доноры крови

Станция переливания крови в Сургуте объявила о срочной необходимости активных доноров с первой отрицательной группой.

«Если у вас O (I) группа Rh отрицательный, вы регулярно сдаете кровь, а с момента вашей последней кроводачи уже прошло 60 дней, то мы очень ждем вас», – заявляют представители станции.

При этом отмечается, что если донор подходит по всем условиям, то он можете обратиться в регистратуру без очереди с 8:30 до 12:30.

Отметим, что Окружная станция переливания крови присоединилась ко всероссийской акции «Авто-Мото-Донор». Цель акции привлечь на станции переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске представителей авто- и мотоклубов.