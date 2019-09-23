​В Сургуте сгорел экскаватор

В лесном массиве Сургута загорелся экскаватор Komatsu. Сообщение о пожаре поступило минувшим вечером около девяти часов вечера.

На место происшествия была отправлена одна единица техники и 3 человека личного состава. Пожарным потребовалось всего три минуты, чтобы справится с огнем.

Причины возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Отметим, что за минувшую неделю в Югре было зарегистрировано 36 пожаров, на которых были спасены 6 человек. При спасательных работах было эвакуировано более ста человек. Чаще всего загорались транспортные средства и нежилые строения.