​В Сургуте сгорел экскаватор

В лесном массиве Сургута загорелся экскаватор Komatsu. Сообщение о пожаре поступило минувшим вечером около девяти часов вечера.
На место происшествия была отправлена одна единица техники и 3 человека личного состава. Пожарным потребовалось всего три минуты, чтобы справится с огнем.
Причины возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
Отметим, что за минувшую неделю в Югре было зарегистрировано 36 пожаров, на которых были спасены 6 человек. При спасательных работах было эвакуировано более ста человек. Чаще всего загорались транспортные средства и нежилые строения.
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