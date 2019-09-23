В Сургуте произошло массовое ДТП: столкнулись четыре машины

В Сургуте накануне в 19.20 вечера произошло массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла около въезда на лыжную базу «Снежинка» на Югорском тракте, 8. По предварительной информации водитель «Тойоты» не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с идущей впереди машиной «Киа». Далее произошел эффект домино: от удара машину «Киа» откинуло в «Датсун», а «Датсун» ударился в «Фольксваген».

Все автомобили получили повреждения, но пострадал только водитель «Тойоты» — его доставили в больницу с телесными травмами. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе ГИБДД Сургута.

Отметим, последние дни в Сургуте наблюдается непогода: сильный ветер и дождь, затрудняющие движение на автодорогах. МЧС предупреждает, что водителям нужно сохранять бдительность за рулем.