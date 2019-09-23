​Отпуск испорчен. В Сургуте директор турфирмы обманула 15 клиентов на миллион рублей

Директор туристической фирмы «Путешествуй.ру» в Сургуте обманула минимум 15 клиентов на общую сумму один миллион рублей. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили сотрудники городской полиции, которые ищут и других пострадавших от действий этой компании.

«33-летняя жительница Сургута, используя свое служебное положение, еще в 2018 году, неоднократно не исполняла договорные обязательства перед клиентами компании», — заявили в УМВД города, отметив, что потерпевшие могут обратиться в отдел полиции или по телефону: 102.

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