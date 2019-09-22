В Сургуте 23 сентября ожидаются сильные порывы ветра

Завтра, 23 сентября, в Сургуте будет сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду по данным городского гидрометеорологического бюро, предоставленным СИА-ПРЕСС.

Управление ГО и ЧС Сургута рекомендует как можно реже выходить на улицу, закрывать окна, ставни и двери. Если на открытой местности вас настигнет непогода, укройтесь в ближайшем здании. Старайтесь держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и шатких строений, а также не ходите под линиями электропередач.

Водителям следует сохранять бдительность, а от выхода на воду лучше полностью отказаться.

Напомним, непогода пришла в Сургутский район накануне в пятницу. Ветер срывал вывески, знаки и валил деревья на машины. Сильные порывы ветра продолжаются сегодня.