В Сургуте 23 сентября ожидаются сильные порывы ветра

Завтра, 23 сентября, в Сургуте будет сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду по данным городского гидрометеорологического бюро, предоставленным СИА-ПРЕСС.
Управление ГО и ЧС Сургута рекомендует как можно реже выходить на улицу, закрывать окна, ставни и двери. Если на открытой местности вас настигнет непогода, укройтесь в ближайшем здании. Старайтесь держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и шатких строений, а также не ходите под линиями электропередач.
Водителям следует сохранять бдительность, а от выхода на воду лучше полностью отказаться.
Напомним, непогода пришла в Сургутский район накануне в пятницу. Ветер срывал вывески, знаки и валил деревья на машины. Сильные порывы ветра продолжаются сегодня.
Почему в Сургуте снова откладывается строительство продолжения улицы Маяковского? Директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин // ONLINE 23 сентября в 11:00