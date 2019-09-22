В Сургуте продлили онлайн-выборы сквера, который администрация построит в 2020 году

В Сургуте продолжается рейтинговое онлайн-голосование, в котором горожане могут выбрать один из пяти скверов. Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году. Изначально голосование планировалось закончить к 20 сентября, однако в итоге горожанам дали еще девять дней на раздумья.

Голосование на сайте «Открытый регион – Югра» закончится 29 сентября. Также запланировано и оффлайн-голосование, оно пройдет 30 сентября в одном из семи пунктов работы с населением.

На старте выборов горожанам предложили четыре сквера. Затем в голосование включили пятый, им стал проект победителей архитектурного конкурса, который прошел в Сургуте накануне.

Напомним, Сургуту нужно набрать 20 тысяч голосов, чтобы город получил окружное финансирование для строительства скверов. В ином случае городу придется тратить деньги из своего бюджета. Пока что свой голос отдали 1400 сургутян.