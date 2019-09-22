Байкеры в Сургуте закрыли мотосезон. Горожане рады – теперь ночные ездоки не будут мешать их сну

Сургутские мотолюбители провели парад в честь закрытия летнего сезона. Байкеры проехались по всему городу длинной колонной из мотоциклов.

Горожане в социальных сетях выражают свою радость по поводу закрытия мотосезона – мотоциклисты в нередко катались по ночному Сургуту на шумных байках и мешали людям спать. «Слава Богу! Да здравствует тишина!», «Теперь спите спокойно», – пишут сургутяне.

Также жители города недовольны самим мотопарадом, так как он прошел для водителей неожиданно, и из-за этого в городе образовались пробки.