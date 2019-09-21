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22 сентября в Сургуте пройдет велосубботник в честь Всемирного дня без автомобиля

Завтра, 22 сентября, отмечают Всемирный день без автомобиля, к которому в этом году решил присоединиться и Сургут.

«Сургут присоединится к празднованиям, проведем акцию «День отказа от транспорта». Организаторы планируют совместно с велосипедистами и экоактивистами очистить берег реки Обь от мусора, насладиться культурно-развлекательной программой и розыгрышем призов», — пишет на свой странице в соцсети ВКонтакте глава города Вадим Шувалов.

В честь международного праздника в Сургуте пройдет велосубботник. Его старт состоится у торгового центра «Купец». Сбор участников — в 11:00, начало заезда в 12:00. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефонам:

  • +7(909)7121262
  • +7(3462)524554.

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Сегодня в 18:41, просмотров: 161, комментариев: 0


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