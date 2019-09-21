​Сургутянин, угрожая побоями, украл у знакомой телефон

В Сургуте 21-летний парень украл телефон у своей 17-летней знакомой. Стоимость вещицы составляет свыше 22 тысяч рублей. Злоумышленнику это показалось достаточным поводом, чтобы напасть на девушку и, угрожая ей побоями, отнять гаджет.

Следственным отделом по городу Сургуту было возбуждено уголовное дело.

"По уголовному делу проводятся следственные действия. Принимаются меры к установлению и возврату имущества потерпевшей. За совершение данного преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба следственного управления по ХМАО-Югре.