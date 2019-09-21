Первый снег в Сургуте выпадет на следующей неделе

По информации Гидрометцентра России, первый снег в Сургуте выпадет в следующий четверг, 26 сентября. До этого в городе будут идти постоянные дожди, солнечных дней в ближайшее время не предвидится за исключением этой субботы.

При этом столбик термометра на следующей неделе не должен опуститься ниже нуля, так что заморозков ждать не стоит. Плюс еще и в том, что, судя по информации гидрометеорологических служб, в ближайшие семь дней штормовой ветер поутихнет и не будет превышать восьми метров в секунду.