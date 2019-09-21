В Сургуте произошло ДТП с восемью пострадавшими. Городское ГИБДД раскрыло подробности аварии

Накануне, 20 сентября, около полуночи в Сургуте произошло ДТП на улице Университетской, неподалеку от дома №9. В аварию попали две машины - КИА Рио и Тойота Камри. В машинах находились восемь человек. В результате столкновения всех пассажиров и водителей госпитализировали с разными травмами.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД Сургута, водитель Камри 1999 г/р ехал по Университетской в сторону Энергетиков, а водитель КИА 1995 г/р разворачивался на Университетской в сторону Ленина. Оба водителя были трезвы.

Фото: В. Эльц