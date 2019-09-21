Завтра, 22 сентября, сургутян зовут в отлов гулять с собаками

В воскресенье, 22 сентября, сургутяне приглашаются на прогулку с собаками, находящимися в службе отлова бездомных животных.

Сбор желающих состоится в 11 часов по адресу: г.п. Белый Яр, ул. Таежная, 26а (за районным ГИБДД).

Волонтеры рекомендуют взять с собой хозяйственные перчатки и надеть на себя одежду, которую не жалко испачкать и выкинуть. С собой можно захватить собачьи лакомства.

Отметим, что на территории пункта передержки дети среднего и старшего школьного возраста могут находиться только в сопровождении взрослых.