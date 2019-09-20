​Двор на улице Крылова в Сургуте залила огромная лужа

В Сургуте во дворе дома №25 по улице Крылова из-за обильных осадков образовалась лужа, которая залила все придомовое пространство. Сургутянка, опубликовавшая видео в паблике К-Информ, жалуется на то, что из подъезда практически невозможно выйти, а лужи достигли огромных размеров.

«Может, кто-то примет хоть какие-то меры, в подъезде стоит сырость, а из дома невозможно выйти», – жалуется женщина.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с управляющей компанией, к которой относится дом, однако там никто не взял трубку. Зато в департаменте городского хозяйства администрации Сургута нам сообщили, что откачка луж не входит в полномочия УК.

«В городе сейчас около 300 дворов, где образовались такие лужи. Естественно, что люди жалуются. Если это придомовая территория, то существует программа «Комфортная среда», где собственники могут проголосовать и сделать ремонт двора. Если же это муниципальная территория, то жильцам стоит обратиться в департамент городского хозяйства. В том случае, когда в бюджете есть деньги, то лужи удаляют или делают ремонт дорог. Но если их нет, то лужи так и будут стоять», – отметил заместитель директора ДГХ Сергей Алексеев.