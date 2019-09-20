​В Сургуте ветер валит деревья и срывает дорожные знаки

В Сургуте дает о себе знать штормовое предупреждение: из разных районов города поступают сообщения о небольших ЧП.

Жители домов на улице Губкина публикуют в сообществе К-Информ фотографии поваленного дерева. Оно упало прямо на припаркованные рядом автомобили.

А на проспекте Ленина, недалеко от автовокзала стихия сорвала дорожный указатель.

В неприятную ситуацию попали и жильцы двора на улице Крылова. там из-за ливней затопило придомовую территорию. Настолько, что выйти из подъезда без резиновых сапог почти невозможно.

Плохая погода пока не собирается оставлять Сургут: по информации синоптиков завтра, 21 сентября, в городе сохранится сильный ветер с порывами до 21 метров в секунду.