​В Сургуте ветер валит деревья и срывает дорожные знаки

В Сургуте дает о себе знать штормовое предупреждение: из разных районов города поступают сообщения о небольших ЧП.
Жители домов на улице Губкина публикуют в сообществе К-Информ фотографии поваленного дерева. Оно упало прямо на припаркованные рядом автомобили.
А на проспекте Ленина, недалеко от автовокзала стихия сорвала дорожный указатель.
В неприятную ситуацию попали и жильцы двора на улице Крылова. там из-за ливней затопило придомовую территорию. Настолько, что выйти из подъезда без резиновых сапог почти невозможно.
Плохая погода пока не собирается оставлять Сургут: по информации синоптиков завтра, 21 сентября, в городе сохранится сильный ветер с порывами до 21 метров в секунду.
Почему в Сургуте снова откладывается строительство продолжения улицы Маяковского? Директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин // ONLINE 23 сентября в 11:00