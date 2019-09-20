СМИ сообщили, что авиарейс в Сургут задержался из-за пьяного пилота. Это не так

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Тюмени был задержан рейс авиакомпании "AZUR air", готовящийся к полету в Сургут. Один из пилотов якобы оказался пьяным, поэтому самолет не вылетел вовремя. Корреспондент СИА-ПРЕСС выяснил, что это не так.

В пресс-службе авиакомпании ответили, что ее пилота действительно задержали за то, что он пытался попасть на борт в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина и не должен был управлять самолетом – он был в отпуске, и в Сургут собирался отправиться в качестве пассажира. Его просто сняли с рейса сотрудники полиции, и самолет вылетел вовремя.

Также в "AZUR air" уточнили, что у них нет внутренних рейсов по маршруту Тюмень – Сургут, их пилот купил билеты другой авиакомпании, название которой не уточняется.

Пилота отозвали в головной офис для проведения дисциплинарной беседы, а полиция выписала ему стандартный штраф в размере 500 рублей.