В Сургуте будут приостанавливать вывоз мусора в часы, когда дети идут в школу

В Сургуте начиная с 21 сентября вывоз мусора будет ежедневно приостанавливаться с 07:00 до 08:00, а также в обеденное время с 13:00 до 14:00. Такое решение было принято региональным оператором «Югра-Экология» совместно с администрацией города. В целом график вывоза мусора менять не планируют.

«Такое решение принималось еще в прошлом году, но, видимо, некоторые перевозчики забыли о нем или не были уведомлены. Прошло время, и мусоровозы заново начали ездить в это время, поскольку стали поступать сообщения граждан», – прокомментировал представитель регионального оператора по Сургуту и Сургутском району Виталий Якимчик.

Напомним, что причиной временных изменений при вывозе мусора стала трагедия, которая произошла 6 февраля 2018 года. Тогда в Сургуте на улице Энергетиков утром мусоровоз насмерть сбил первоклассника, который шел в школу. График выезда мусоровозов тогда поменяли. Однако 1 июля 2019 года за вывоз отходов в городе взялся региональный оператор, подрядные организации которого снова стали приезжать во дворы в семь утра.