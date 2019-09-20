​Новый участок улицы Маяковского откроют не раньше 2020 года

Открытие нового участка дороги на Маяковского может перенестись примерно на год. Причина в том, что неделю назад дорожники обнаружили коммуникации, которые не были ранее учтены в проекте ремонта. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управление капитального строительства» Михаил Мошкин.

«Неделю назад мы узнали, что возникли проблемы при работах по строительству продолжения улицы Маяковского в сторону Университетской. Есть риск, что ввод объекта затянется. Причина в том, что в земле были обнаружены сети компании сотовой связи. А по закону при обнаружении таких сетей мы должны выявить владельца и, не нарушая процесс связи, провести переустройство», — сообщил Михаил Мошкин.

Ирония в том, что аналогичная ситуация происходила летом 2016 года (именно тогда по первоначальным планам должны были достроить улицу Маяковского).

Сколько городу предстоит ждать новую дорогу, 23 сентября в прямом эфире СИА-ПРЕСС расскажет директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин. Онлайн начнется в 11:00.