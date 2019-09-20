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​Новый участок улицы Маяковского откроют не раньше 2020 года

Под землей опять нашли неучтенные коммуникации. Прямо как три года назад

Открытие нового участка дороги на Маяковского может перенестись примерно на год. Причина в том, что неделю назад дорожники обнаружили коммуникации, которые не были ранее учтены в проекте ремонта. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управление капитального строительства» Михаил Мошкин.

«Неделю назад мы узнали, что возникли проблемы при работах по строительству продолжения улицы Маяковского в сторону Университетской. Есть риск, что ввод объекта затянется. Причина в том, что в земле были обнаружены сети компании сотовой связи. А по закону при обнаружении таких сетей мы должны выявить владельца и, не нарушая процесс связи, провести переустройство», — сообщил Михаил Мошкин.

Ирония в том, что аналогичная ситуация происходила летом 2016 года (именно тогда по первоначальным планам должны были достроить улицу Маяковского).

Сколько городу предстоит ждать новую дорогу, 23 сентября в прямом эфире СИА-ПРЕСС расскажет директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин. Онлайн начнется в 11:00.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 305, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:39
чтобы дороги открывались вовремя, надо всего лишь ответственных чиновников "закрывать"

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Мнения

Юрий Нуреев

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