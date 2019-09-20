​В Сургуте с наркоторговца впервые взыскали незаконный доход. Теперь это будет постоянной практикой

В Сургуте мужчина, осужденный за продажу наркотиков, будет вынужден отдать полученный доход в пользу государства. Такое решение впервые принял суд по иску прокуратуры Сургутского района. Практика взыскания нелегального дохода за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков только формируется в округе. Сумма, которую отдаст осужденный – 85 тысяч рублей (именно столько, по версии следствия, он успел заработать на реализации наркотиков).

«Мужчина осужден за незаконный сбыт наркотических средств. Сейчас он отбывает наказание в виде тюремного заключения. В результате незаконного сбыта наркотиков он получил 85 тысяч рублей. Данные денежные средства по иску прокурора Сургутского района взыскали в доход государства. Это дополнительная ответственность за совершенное уголовное преступление», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сейчас решение суда исполняется в установленном порядке.