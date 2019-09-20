​В Сургуте объявлено штормовое предупреждение

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 20 сентября, в Сургуте и во всей Югре будет плохая погода и такие опасные погодные явления как очень сильный ветер порывами 21-26 метров в секунду, очень сильный дождь, грозы и даже град.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Пешеходам при осложнении обстановки на дорогах, в условиях плохой видимости необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Да и вообще по возможности стоит оставаться дома или в офисе.