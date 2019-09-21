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В Сургуте предприниматель разбил парковку прямо на газоне

Пешеходы возмущены, но власти говорят, что все законно

Фото: vk.com/lifesurgut
Фото: vk.com/lifesurgut

В сургутских пабликах в соцсетях появилось несколько сообщений о том, что рядом с домом №11 по улице Университетской некий предприниматель строит парковку на месте газона и бывшей пешеходной зоны.

«Там был газон и тротуар для людей. Теперь это тротуар для машин», — отмечает автор публикации и прикрепляет подтверждающие снимки.

А в паблике «Life 86» размещен еще и скрин ответа команды губернатора Югры (взятый из Инстаграмма), где сказано, что на территории проводится благоустройство, право на которое предоставлено одному из предпринимателей, арендующему помещения на первом этаже многоэтажки. Проект якобы согласован.

Новая парковка относится к салону красоты Time Deluxe и медицинской клинике «Молекула». СИА-ПРЕСС связался с представителями обоих заведений, однако выяснилось, что у них один хозяин. В салоне и клинике о возмущении пешеходов знают, однако комментариев дать не могут, так как «отсутствует исполнительный директор».

СИА-ПРЕСС связался с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Сургута. Там пояснили, что территория у дома на Университетской находится в границах красных линий: «Допустимо использовать ее в качестве дополнительного парковочного места, как для жителей близлежащих домов, так и для посетителей встроенных помещений. Размещение парковочных мест в границах красных линий разрешено законодательством», — говорится в официальном ответе ДАиГ.

Так что все законно. И раз территорию у многоэтажки допустимо использовать для обустройства дополнительной парковки не только предпринимателей, но и жильцов, значит, жильцы тоже могут этим правом воспользоваться.


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21 сентября в 15:16, просмотров: 3618, комментариев: 23


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Комментарии:
Ю.Н.
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21 сентября в 20:33
По ходу, этому городу уже ничего не поможет.
Сергей Б Ю.Н.
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21 сентября в 22:31
Ну что вы в самом деле – Сургут, это маленький Нью-Йорк.
Флудер
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21 сентября в 22:39
На фото слева уродливое здание, которое построено в водоохранной зоне. Предполагается "общественно-офисное помещение" с рестораном. На мой вопрос, как это разрешили, ответили: "друг сына мэра построил - кто ж ему запретит?"
Флудер
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21 сентября в 22:43
Я считаю, что в городе нужен "попечительский совет". Чтобы в нём было человек 12 (как присяжных), и они могли накладывать право вето на решения мэра.
Сергей Б Флудер
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21 сентября в 22:59
Есть уже, Дума, «народные» представители. Поэтому, наверное, расстрельная команда нужна. Чтоб и администрацию, и Думу… контролировала.

Флудер Сергей Б
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21 сентября в 23:48
Таки будем реалистичнее смотреть на вещи. Дума в её нынешнем формате убога и недееспособна. Она не воспринимается всерьёз ни населением, ни крупными бизнес-кланами, ни "округом".
Ю.Н. Флудер
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22 сентября в 08:15
Ничего не нужно. Ничего. Пусть зарастает парковками, торговыми центрами, офисными зданиями сыновей очередного главы. Как говорится, «умерла так умерла». Спустя и 55 лет Сургут — всего лишь вахтовое поселение нефтяников, надо признать это — и отказаться от любых притязаний на звание какого-никакого комфортного места для жизни.
6xz34e
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22 сентября в 09:31
"Попечительский совет",во главе с Бабушкиным и его коллег полицейских пенсионеров.
Сергей Б 6xz34e
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22 сентября в 09:42
Эти, совсем не тех будут расстреливать. Из водометов.
Сергей Б Ю.Н.
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22 сентября в 09:49
Это у вас депрессия осенняя. Вот, сейчас морозы начнутся и жить станет веселей.
Сергей Б
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22 сентября в 09:53
Помните, как Шувалов прошлой зимой заму лопату вручал. Было весело. Надо только дождаться, когда снегу побольше нападает и веселье повторится.
444 Ю.Н.
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22 сентября в 10:31
Не поверите, наверное, но меня охватывает примерно такое же настроение относительно Москвы, когда во дворах небольшого тихого микрорайона пяти-восьмиэтажек вырастает еще один район но уже тридцатиэтажных гигантов, стоящих окна в окна друг к другу, и лезут они как грибы по всему городу, и строят это всезнающие подлецы-архитекторы, которые потом на СИАПРЕСС в пылу урбанистического форума заявляют, что возводить дома более 8 этажей - преступление (ну хоть молчал бы в тряпочку, но нет, надо дураку было высказаться). Когда "летний" ровный асфальт заменяют на зимний, новые бордюры на новые гранитные бордюры, а новую навороченную дорогущую детскую площадку заменяют новой еще более дорогой и навороченной. Когда дворовый каток освещается специально установленными мачтами освещения, которые включаются с сумерками, а выключаются лишь утром - сияют своими тысячеватными лампами всю ночь. Когда Архнадзор криком кричит о сносе очередного исторического особняка, а власти ... смачно плюют на все крики, присылают полицаев и наемную гопоту. Когда из живого города ненавидящий Москву никем не избираемый градоначальник лепит нечто по забытым советским открыткам из своего тюменского детства, и нет на него никакой управы, а городская элита от именитых актеров и режиссеров до архитекторов только и делает, что, ничего и никого не стесняясь облизывет филейную часть, отваливающего им без счета миллиарды, не свои - из городского бюджета. Тогда невольно опускаются руки. И хочется вслед за вами повторить. "Ничего не нужно. Ничего. Пусть зарастает парковками, торговыми центрами, небоскребами на ровном месте, офисными комплексами правильных людей. Как говорится, «умерла так умерла»."
Ю.Н. Сергей Б
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22 сентября в 10:33
Ни разу не депрессия. Я посмотрел надысь БДСМ, и вот это зрелище (Шувалов, прекрасно всё понимающий про урбанистические проблемы Сургута, кивающий Варламову, который рассказывает, что Сургут — город, непригодный для пешеходов и надо как-то ситуацию исправлять: как минимум не автомобилизировать город искусственно за счет постоянного отжима пешеходных территорий в пользу владельцев самоходных вёдер) вместе с новостью о парковке прекрасно друг друга дополняют. Можно много и интересно говорить о том, как тут всё должно быть обустроено, — но параллельно закатывать в асфальт очередной газон. А чо?! Всё по закону! Вот бумажка!

Кстати, в самом видео есть занятный момент: разговоры урбаниста и главы о том, что автомобилисты убивают газоны и их можно (и нужно) привлекать к ответственности через «Твой Сургут», иллюстрируются замечанием Варламова Шувалову: «Посмотрите, а вот ваш же водитель сейчас на газон заехал». Собственно, зачем нужно было часовое видео? Можно было оставить только этот фрагмент — и всё про город и его администрацию становится понятно.

Так что, Сергей, никакой депрессии — всего лишь принятие очевидного. Просто надо, наверное, сделать волевое усилие и прекратить все эти разговоры о благоустройстве. И вот первому главе, которому хватит духа выйти и сказать: «Ребята, мы тут будем гнуть свою линию, а за «общественными пространствами», газонами, велодорожками — го в Москву, Собянин создал», — будет респект и уважуха. Потому что честность всегда достойна как минимум уважения. А вот эти игрушки уже даже неловкости за администрацию, в очередной раз обделавшуюся, не вызывают. Сплошная скукотища.
Ю.Н. 444
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22 сентября в 10:37
К Москве — двойственное отношение. С одной стороны, там в центре сплошная «похорошела», можно из спальных районов на выходные вырываться и радоваться. Но с другой стороны, спальные районы — боже мой, даже Сургуту такой кошмар не снился. На подлете смотришь на всё это, и сердце замирает. Люди же живут там. Но — в Москвееее!
Dochimacho 444
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22 сентября в 12:23
Москва сегодняшняя крепко специфична. Тут форум очередной урбанистический в столице был, ответственные товарищи обозначили, что Москву будут уплотнять в пределах Садового кольца ещё на 2,5 млн. Человек методом точечной застройки. Так что сегодня ещё не ужас-ужас. Он впереди. А реновация и совсем нечто. Подруга попала, квартира на ст. М. Беляево. Не передать в какой тоске человек находится.
Флудер
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22 сентября в 12:49
Всё не мог вспомнить, что мне эта ситуация напомнила. Только сейчас дошло. Год назад рядом со старым зданием университета предприниматель вырубил деревья, чтобы парковку сделать. Чем, кстати, дела закончилось?
444 Ю.Н.
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22 сентября в 13:12
В том-то и дело, что это уже не Москва, а собянинская аляповатая "похорошелла", радующая глаз нетребовательного приезжего. С дорогим евроремонтом и рюшечками вместо тщательной реставрации. По-бохатому. Ведь вырваться, чтобы, как вы метко это назвали, порадоваться на выходных, можно и в огромный сверкающий многоэтажный торговый комплекс с мириадами ресторанов, магазинчиков, аниматорами, суперсовременным многозальным кинотеатром, детским комплексом, аквариумом, фитнес-центром, катком, музыкальными фонтанами, зоопарком и теплой подземной парковкой. Правда, Город с многовековой историей, целый Третий Рим, это же, видимо, нечто другое... Только сделать ничего не получается. Вот боль за родной город, измордованный никем не избираемой властью, которую некоторые в России, не разобравшись, считают верхом эффективности государственного управления, и притупляется, накатывает тоже настроение, что и у вас по отношению к Сургуту. Как в фильме "Приключения итальянцев в России" емко сформулировал директор театра, рядом с которым копали якобы из-за утечки газа Андрей Миронов и гоп-компания: "Можете взрывать".
Сергей Б Ю.Н.
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22 сентября в 14:13
Вот это вот очевидное, это обычная коррупция. И в Москве, и в Сургуте и везде в России, государственные средства расходуются не с точки зрения пользы государству и гражданам, а с точки зрения максимальной выгоды лиц, находящихся у власти – это, наша корова и мы ее доим.

И все эти урбанистические формы про «комфортную среду» с Варламовым вместе, это обычный лохотрон по созданию видимости демократии. А Васька слушает и ест.

И глупо уповать на кого-то мэра, который скажет правду или тем более начнет работать на граждан, кто бы не пришел, ему отчитываться и отвечать не перед кем – гражданского общества нет.

А кругом миллионеры -
Денег куры не клюют,
Между ними, как шакалы,
Люди бедные снуют.

И ведь проблема с благоустройством, это не самая основная проблема, это только маленькая часть проявления коррупции, когда чиновники не несут никакой ответственности перед гражданами, которые платят налоги, но не контролируют расход бюджетных денег, которые состоят из этих самых налогов. Котлеты отдельно, а мухи отдельно.

Заниженные в несколько раз доходы и пенсии, граждан, которые проживают и трудятся в своей собственной стране.

Отсутствие элементарных гражданских прав. Когда любой полицейский, по любому надуманному обвинению может закрыть любого гражданина как минимум на трое суток. И если этот гражданин не чиновник, не актер и не журналист, то плакали его гражданские права. А если гражданин кем-либо является из перечисленного или у него есть такие знакомые, и он решит проблему со своими правами, то это будет решение проблемы с помощью коррупционного механизма, так называемого кумовства.

Ну, а обманутые молодые семьи и обманутые дольщики, которые пытались протестовать в Сургуте, это же вообще голимый грабеж при полном молчании Закона. Их поддержали жители Сургута в массовом порядке? Нет не поддержали. Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат, сосредоточивший в своих руках все ресурсы страны. Ну, очень, не равный брак. И не перед кем отвечать чиновникам в России – гражданского общества нет.

И вот вопрос, граждане, проживающие в Сургуте в состоянии консолидироваться в это самое гражданское общество, гипотетически скажем в городской профсоюз? Нет? А на нет и суда нет.
Сергей Б
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22 сентября в 14:23
И ведь вот, интервью с американцами, особого интереса на Сиа не вызвало. А ведь это люди весьма психически здоровые и с нормальным логическим мышлением. Может потому и не вызвало.
Сергей Б
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22 сентября в 14:35
Интересно Варламова смотреть – мудака в стране мудаков. Мэр с лопатой интересно. Ну вот, что интересно, то и получаем. Чё возмущаться то.

Флудер
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22 сентября в 20:53
Народ! Какой фигнёй вы маетесь! Ведь есть действительно важные и критичные проблемы, а это все - суета...
Вот, например, Елизавета Вторая назначила своим приёмником... Принца Чарльза! А не Уильяма, как все ожидали! Я считаю, это вот это шок и скандал! А не всякие "сынульки", "мэры" и "сынульки мэров".
Флудер
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22 сентября в 20:54
*преемник. Т9.
Сергей Б
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22 сентября в 22:45
Лично я, ваще, за уссурийских тигров переживаю, которых уже почти не осталось. Сдается, что такая участь ждет россиян.

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