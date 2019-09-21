В Сургуте предприниматель разбил парковку прямо на газоне

В сургутских пабликах в соцсетях появилось несколько сообщений о том, что рядом с домом №11 по улице Университетской некий предприниматель строит парковку на месте газона и бывшей пешеходной зоны.

«Там был газон и тротуар для людей. Теперь это тротуар для машин», — отмечает автор публикации и прикрепляет подтверждающие снимки.

А в паблике «Life 86» размещен еще и скрин ответа команды губернатора Югры (взятый из Инстаграмма), где сказано, что на территории проводится благоустройство, право на которое предоставлено одному из предпринимателей, арендующему помещения на первом этаже многоэтажки. Проект якобы согласован.

Новая парковка относится к салону красоты Time Deluxe и медицинской клинике «Молекула». СИА-ПРЕСС связался с представителями обоих заведений, однако выяснилось, что у них один хозяин. В салоне и клинике о возмущении пешеходов знают, однако комментариев дать не могут, так как «отсутствует исполнительный директор».

СИА-ПРЕСС связался с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Сургута. Там пояснили, что территория у дома на Университетской находится в границах красных линий: «Допустимо использовать ее в качестве дополнительного парковочного места, как для жителей близлежащих домов, так и для посетителей встроенных помещений. Размещение парковочных мест в границах красных линий разрешено законодательством», — говорится в официальном ответе ДАиГ.

Так что все законно. И раз территорию у многоэтажки допустимо использовать для обустройства дополнительной парковки не только предпринимателей, но и жильцов, значит, жильцы тоже могут этим правом воспользоваться.