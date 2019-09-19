В Сургуте проезд в автобусах для студентов и пенсионеров может стать бесплатным

Сургутская администрация ищет способы повышения привлекательности общественного транспорта для горожан. Среди идей: бесплатный проезд или билеты со скидкой для студентов и пенсионеров, а также система пересадок. Введение таких льгот планируется реализовать с помощью специальных транспортных карт, на которые будут перечисляться деньги исключительно для проезда. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Роман Богач депутатам городской думы.

Сейчас в Сургуте существует социальная льгота для пенсионеров – ежемесячно они получают по 600 рублей для проезда. На это город тратит около 60 миллионов рублей в год. Однако чиновники не могут узнать, действительно ли пенсионеры тратят льготные деньги на проезд, а не на другие нужды. Поэтому чиновники хотят ввести транспортные карты. На них будут перечисляться те же 600 рублей, но потратить их пенсионеры смогут только на проезд. Таким образом, все 60 миллионов рублей будут идти на нужды городского общественного транспорта, оставаясь в бюджете. Это позволит расширить количество социальных льгот для проезда. При этом расходы города не увеличатся.

Благодаря этой мере, чиновники смогут узнать, с какой интенсивностью сургутяне пользуются своей транспортной льготой. Затем, после сбора статистики, администрация решит, стоит ли снижать стоимость билетов для пенсионеров и студентов вплоть до установки бесплатного проезда.

Также администрация хочет ввести систему пересадок: если пассажир купил билет, то в течение 40 минут он сможет пересесть на другой автобус и проехать по уже оплаченному билету.

Заместитель главы города Алексей Жердев сообщил, что также рассматривается вариант оплаты за каждую остановку: пять рублей за одну, десять за две и так далее.

Программу с идеями льгот департамент городского хозяйства разработал после общения с коллегами из Омска, Тюмени и Нижневартовска, к которым они обратились по совету заместителя председателя думы Артема Кириленко. Он предложил чиновникам обратиться к иногороднему опыту, так как там вопрос общественного транспорта был эффективно решен. Депутат напомнил чиновникам, что помимо разработки льгот им следует заняться переработкой сетки маршрутов: «Мой посыл был не совсем в этом. В этих городах была оптимизирована маршрутная сетrf: пересечение регулируемых и нерегулируемых маршрутов там сведено к минимуму. Центр города, в основном, обслуживается общественным транспортом, а маршрутное такси работает на краях города, и так создается конкуренция. А у нас сейчас маршрутки забирают солидную часть выручки у общественного транспорта. Это неправильно. Я бы хотел, чтобы именно эти вопросы были решены».

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга по заказу департамента градостроительства и архитектуры Сургута предлагали сформировать дополнительные полосы движения для автобусов. По их предположению, это могло бы повысить привлекательность общественного транспорта. Однако сургутская дума осталась недовольна программой модернизации дорожной инфраструктуры и отправила ее доработку.