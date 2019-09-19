СМИ: окружного депутата подозревают в том, что он сбил пенсионера в Сургуте и скрылся

Сегодня ряд СМИ сообщили о том, что 9 сентября депутат окружной Думы Виктор Сысун сбил пенсионера в Сургуте и скрылся с места происшествия, не вызвав скорую. Камеры не зафиксировали других машин, кроме автомобиля депутата, поэтому он стал подозреваемым в наезде.

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС депутат опровергнул эти слухи: «ДТП действительно произошло, я был в его районе, но никого не сбивал. Меня опросили как свидетеля, проверили мой автомобиль. Никаких обвинений мне не предъявляли».

В пресс-службе сургутского ГИБДД косвенно подтвердили сообщение Виктора Сысуна, сообщив, что полиция все еще ищет подозреваемого, который совершил наезд на 56-летнего мужчину в кооперативе «Речник».