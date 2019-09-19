20 сентября погода в Сургуте совсем испортится: ветер будет очень сильным

Завтра, 20 сентября, в Сургуте прогнозируют ливень, грозу и град. А также сильный ветер порывами до 23 метров в секунду.

Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Управление по делам ГО и ЧС настоятельно рекомендует сургутянам сидеть дома или в офисе, а еще обходить стороной поврежденные деревья, столбы и шаткие рекламные конструкции.

Автомобилистам не стоит парковаться вблизи таких объектов и вообще быть осторожнее на дорогах, так как видимость в течение суток будет плохой.