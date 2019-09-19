​В отделе полиции Сургута умер мужчина, задержанный за употребление наркотиков

В сургутском отделе полиции №3 умер правонарушитель. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе УМВД Югры. Правоохранители уточняют, что во время задержания 48-летний сургутянин находился в состоянии наркотического опьянения.

«Мужчина 1971 года рождения 16 сентября был доставлен в полицию. На него составили протокол по факту употребления наркотиков. На следующий день, когда его собирались везти в суд, правоохранители обнаружили, что у задержанного наступила смерть», — заявили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, специалисты установили, что смерть была биологической. По факту происшествия началась проверка.

Источники СИА-ПРЕСС отметили, что задержанный долгое время был наркозависим.