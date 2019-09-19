​Матери Сургута, которые устраивали голодовку, считают, что на них и их детей оказывают давление

Активисты движения «Сургут для детей», которые 5 сентября проводили голодовку, заявляют, что власти начали «использовать диаспоры округа и оказывать давление на женщин». Об этом говорится в сообществе «Сургут для детей» ВКонтакте.

О каком именно давлении идет речь, активисты не рассказывают из-за опасений, что их семьям станет «еще хуже».

Однако накануне, 18 сентября, в сообществе было размещена еще одна публикаций, в которой говорится, что давление на голодавших матерей осуществляется через их детей-школьников. Сообщается, что одну из участниц вызвали на встречу с директором и заявили, что ее ребенок без уважительной причины уже две недели не ходит на занятия и вообще был с матерью на голодовке. По этому факту руководство учебного заведения якобы направило заявление в органы опеки

«Мать ребенка несколько раз переспросила, не перепутали ли они адресата претензий, так как ребенок посещал школу исправно, о чем имеются, в подтверждение сказанного, его оценки в дневнике. Но директор и его заместители утвердительно сообщили, что ничего не перепутали. Затем оказалось, что нет данных в электронном дневнике <…> Затем последовали извинения и увещевания, что отзовут все заявления, учитывая, что у ребенка есть на руках бумажный дневник, подтверждающий, что в этом учебном году он не пропустил ни одного учебного дня», — говорится в сообществе «Сургут для детей».

Активисты задают вопрос: почему школа стала инструментом запуска машины по давлению на родителя, и сообщают, что обратятся в прокуратуру Сургута и к губернатору Наталье Комаровой с ходатайством о проведении проверки по факту распространения персональных данных и незаконной передачи их третьим лицам.

Как сообщили СИА-ПРЕСС активисты, на данный момент заявление в прокуратуру еще не написано. Женщины надеются, что до этого не дойдет.

При этом, как сообщает заместитель главы Сургута Анна Томазова, ни один директор ни одной городской школы не проводил встреч с участниками акций:

«Если у родителей есть какие-либо факты, то администрация города готова их рассматривать и провести соответствующую проверку. Подчеркну, что на сегодняшний день ни один из руководителей тех образовательных организаций, где учатся дети участников акции, вообще не подтвердил факта даже встреч и общения по этому поводу с родителем», — говорит Анна Томазова.

Напоминаем, что поводом для голодовки, которая состоялась 5 сентября, стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.