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​Матери Сургута, которые устраивали голодовку, считают, что на них и их детей оказывают давление

Сургутские чиновники утверждают, что это не так, и готовы оказать активистам помощь

Активисты движения «Сургут для детей», которые 5 сентября проводили голодовку, заявляют, что власти начали «использовать диаспоры округа и оказывать давление на женщин». Об этом говорится в сообществе «Сургут для детей» ВКонтакте.

О каком именно давлении идет речь, активисты не рассказывают из-за опасений, что их семьям станет «еще хуже».

Однако накануне, 18 сентября, в сообществе было размещена еще одна публикаций, в которой говорится, что давление на голодавших матерей осуществляется через их детей-школьников. Сообщается, что одну из участниц вызвали на встречу с директором и заявили, что ее ребенок без уважительной причины уже две недели не ходит на занятия и вообще был с матерью на голодовке. По этому факту руководство учебного заведения якобы направило заявление в органы опеки

«Мать ребенка несколько раз переспросила, не перепутали ли они адресата претензий, так как ребенок посещал школу исправно, о чем имеются, в подтверждение сказанного, его оценки в дневнике. Но директор и его заместители утвердительно сообщили, что ничего не перепутали. Затем оказалось, что нет данных в электронном дневнике <…> Затем последовали извинения и увещевания, что отзовут все заявления, учитывая, что у ребенка есть на руках бумажный дневник, подтверждающий, что в этом учебном году он не пропустил ни одного учебного дня», — говорится в сообществе «Сургут для детей».

Активисты задают вопрос: почему школа стала инструментом запуска машины по давлению на родителя, и сообщают, что обратятся в прокуратуру Сургута и к губернатору Наталье Комаровой с ходатайством о проведении проверки по факту распространения персональных данных и незаконной передачи их третьим лицам.

Как сообщили СИА-ПРЕСС активисты, на данный момент заявление в прокуратуру еще не написано. Женщины надеются, что до этого не дойдет.

При этом, как сообщает заместитель главы Сургута Анна Томазова, ни один директор ни одной городской школы не проводил встреч с участниками акций:

«Если у родителей есть какие-либо факты, то администрация города готова их рассматривать и провести соответствующую проверку. Подчеркну, что на сегодняшний день ни один из руководителей тех образовательных организаций, где учатся дети участников акции, вообще не подтвердил факта даже встреч и общения по этому поводу с родителем», — говорит Анна Томазова.

Напоминаем, что поводом для голодовки, которая состоялась 5 сентября, стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 586, комментариев: 11


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:27
Ринат Айсин, ау… Заступись за женщин на которых оказывают противоправное административное давление. Причем совершенно грязным образом.

6xz34e
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Сегодня в 11:38
Уважаемый Сергей!Могу с Вами поспорить,хотя с мужчинами никогда не спорю.Не заступится!Там же нет ИгАря Газизова.Павла Устинова и т.д.
Флудер
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Сегодня в 11:51
Без отмашки Томазовой директора вряд ли наехали бы. Им все равно. Вероятно, поступило "пожелание" в виде деликатно го вопроса "а что там у тех-то с успеваемостью и поведением? “А на местах, разумеется, начались перегибы и головотяпство.
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:00
Ну, и оффтоп, если кому интересно. Отголодал 10 дней на воде, сегодня 4-й день выхода. Сбросил 8 кг. Самочувствие отличное, никакого дискомфорта для себя не ощутил.
Dochimacho Флудер
не нравится
Сегодня в 12:30
Молодец! К Новому Году приготовился!
Сергей Б Флудер
не нравится
Сегодня в 13:28
А какие требования были, не забыл с голодухи?
Флудер Сергей Б
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Сегодня в 14:10
У меня никаких не было. У этих женщин - отменить взыскание через суд выплаченных дотаций по ипотеке. Ещё что-то про ценз оседлости, но, даже не глядя на фото, я категорически против отмены этого ценза.
К сожалению, доводилось иметь дело с судами, и я выигрывал, и меня обыгрывали. Истины нет. Словоблудие в силе. Государство всегда обманет, когда может обмануть, поэтому все эти "окружные программы" от лукавого. Не верь, не бойся, не проси.
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 14:25
Все-таки забыл из-за голодухи, а ведь я точно помню, что ты начал голодать в поддержку голодающих женщин. Которые сами, увы, продержались недолго.

Я тоже против отмены ценза оседлости, с этой отменой под шумок примазались, а в остальном лохотрон со стороны чиновников и коррупция.

Сергей Б
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Сегодня в 14:30
Вот так и случается: начинаешь голодать чтобы добиться выполнения каких-либо требований, а потом с голоду забываешь какие требования были.

Не, лучше митинги, с танцами и плясками.
Флудер Сергей Б
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Сегодня в 14:35
Вы смешиваете причину и повод.
А вообще, мне ситуация очень напомнила "шиномонтажку". Там же первая реакция в народе была: "Молодец! Робин Гуд! Дал отпор администрации! “, а уже на следующий день, когда больше информации появилось:" псих-мигрант завалил наших ребят "при исполнении".
Так и здесь: из "героини, отстаивающие справедливость" превратились в "политических террористов коммунистов".
6xz34e
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Сегодня в 16:15
Уважаемый Флудер!Подскажите пожалуйста.что значит "дотация по ипотеке"?Ошибочно выплатили?Я не понимаю первые два пункта.какую "справедливость" они желают получить?

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