​Консул США привез в Сургут американского музыканта Тима Истона

Американский автор и исполнитель песен Тим Истон проведет в Сургуте два дня. Сегодня, 19 сентября жители города смогут посетить бесплатный концерт исполнителя фолк и кантри музыки в пабе Joint в 21:00. 20 сентября он станет специальным гостем Клуба английского с носителями языка. Сургутяне смогут пообщаться о творчестве, путешествиях и счастье с Истоном завтра в 18:30 в конференц-зале на 16-м этаже City Park Hotel, расположенного на улице Ленина, 43. Участие в обоих мероприятиях бесплатное, вход свободный.

«Имея в багаже пять сольных альбомов и несчетное количество концертов по всему миру, Тим Истон впервые приезжает в Россию. Истон исколесил все Соединенные Штаты и Европу, играл на улицах и на больших фестивалях, написал сотню песен в стиле фолк и кантри», — поясняют организаторы.

Отметим, турне американского исполнителя организовано при поддержке Посольства США в Москве и некоммерческой организации Forum for Cultural Engagement. Вместе с Истоном Сургут посетит Мэтт Томпсон, консул по вопросам культуры, образования и СМИ, генерального консульство США в Екатеринбурге.

Кроме того, завтра Мэтт Томпсон и Тим Истон в прямом эфире на siapress.ru расскажут о культурном обмене, творчестве и своих впечатлениях о России. Вопросы вы можете оставлять в комментариях.

Тим Истон на Красной Площади в Москве. Источник: youtube.com, пользователь Tim Easton.