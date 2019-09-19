В Сургуте на остановке рядом с «Водолеем» сбили ребенка

В Сургуте рядом с бассейном «Водолей» сбили девочку. Об этом сообщает сургутский паблик «К-Информ». Инцидент случился недалеко от автобусной остановки.

К месту ДТП выехали сотрудники ГАИ. В пресс-службе ГИБДД Сургута СИА-ПРЕСС сообщили, что несовершеннолетняя — 2003 года рождения. Ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшую увезли в больницу врачи скорой помощи.

Напоминаем, что за последнее время произошло несколько аналогичных аварий, в которых страдали дети: 30 августа на проспекте Ленина мальчика сбил «Мерседес». 6 сентября в одном из дворов Сургута на пятилетнего ребенка наехал автомобиль «КИА» .