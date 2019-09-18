​В Сургуте загорелся киоск с шаурмой. Один человек пострадал

В Сургуте загорелся киоск с шаурмой. Один человек отравился угарными газами

Сегодня, 18 сентября, примерно в 15:30 в Сургуте на перекрестке Островского – Профсоюзов загорелся киоск по продаже шаурмы. Об этом сообщили местные жители в паблике «К-информ»

По предварительной информации, спасатели эвакуировали трех человек, а одному из них понадобилась помощь врачей Скорой помощи. Пострадавший отравился угарными газами.

Как отмечают пользователи, данное заведение пользовалось успехом у сургутян, там всегда было много посетителей.

СИА-ПРЕСС связался с пресс-службой МЧС по г. Сургуту, но на момент публикации специалисты не смогли предоставить оперативную информацию о происшествии.