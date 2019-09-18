​19 сентября в Сургуте будет сильный ветер и гроза

Завтра, 19 сентября, Гидрометерологическое бюро Сургута прогнозирует ухудшение погоды. А именно - грозу и ветер с порывами до 9 метров в секунду.

Управление ГО и ЧС рекомендует, находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, вывески и рекламные конструкции. Да и вообще не стоит выходить из дома без особой необходимости. Не ходите под окнами домов и не стойте под линиями электропередач.

Напоминаем, что постепенное ухудшение погоды в Сургуте будет продолжаться всю следующую неделю.