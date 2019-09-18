​Владимир Богданов сказал, как Сургутнефтегаз НЕ потратит свои триллионные депозиты

Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов заявил, что компания не будет выкупать собственные акции у миноритариев. Такое заявление он сделал в кулуарах Тюменского нефтегазового форума. Предположение о том, что главная компания Сургута направит часть своих триллионных депозитов в так называемый buy back акций возникло после появления в публичном поле новой «дочки» Сургутнефтегаза – ООО «Рион», в целях которой прописаны операции с инвестициями и ценными бумагами, пишет агентство 1Prime.

Когда это произошло, акции «СНГ» выросли на 40 процентов за несколько дней. Сначала инвесторы подумали, что компания решила вложить часть своих депозитов (их общий объем превышает 3 трлн рублей) в развитие или покупку активов, затем появилась идея, что Сургутнефтегаз выкупит собственные акции у миноритариев, но ничего из этого Владимир Богданов не подтвердил.