16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4290   EUR  71,2391  

​Владимир Богданов сказал, как Сургутнефтегаз НЕ потратит свои триллионные депозиты

Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов заявил, что компания не будет выкупать собственные акции у миноритариев. Такое заявление он сделал в кулуарах Тюменского нефтегазового форума. Предположение о том, что главная компания Сургута направит часть своих триллионных депозитов в так называемый buy back акций возникло после появления в публичном поле новой «дочки» Сургутнефтегаза – ООО «Рион», в целях которой прописаны операции с инвестициями и ценными бумагами, пишет агентство 1Prime.

Когда это произошло, акции «СНГ» выросли на 40 процентов за несколько дней. Сначала инвесторы подумали, что компания решила вложить часть своих депозитов (их общий объем превышает 3 трлн рублей) в развитие или покупку активов, затем появилась идея, что Сургутнефтегаз выкупит собственные акции у миноритариев, но ничего из этого Владимир Богданов не подтвердил.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:20, просмотров: 202, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города

Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города
Некоторые потенциальные новоселы такому решению чиновников не рады
Полина Амирова Сегодня в 09:23
1352 4
​Справедливая судебная система. Не для всех

​Справедливая судебная система. Не для всех
Все уже привыкли к новостям о том, что люди, своровавшие сотни миллионов, избегают уголовной ответственности, в то время как кого-то сажают за булку хлеба или брошенный в силовика пластиковый стаканчик
Сергей Большов, корреспондент siapress.ru 17 сентября в 16:19
1137 19
Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО

Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО
Рабочая группа думы Сургута провела очередную выездную проверку
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 14:12
768 0
В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель

В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель
Илья Низовских 17 сентября в 10:44
727 2
«На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят»

«На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят»
Сургутский вратарь о футболе, детях, таланте и фарте
Илья Низовских 16 сентября в 18:00
837 1
История одной ямы

История одной ямы
О том, как лужа мешает жить целой улице
Алёна Кожевова 16 сентября в 11:09
603 0
​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?

​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?
Анастасия Якупова 15 сентября в 13:21
1614 1
«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье

«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье
Алёна Кожевова 15 сентября в 11:00
1063 5
​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок

​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 14 сентября в 13:40
1492 4
​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях

​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях
Альберт Леонов, сургутянин 13 сентября в 11:06
1340 6
​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального

​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального
Накануне ранним утром по всей России прошла беспрецедентная полицейская операция с привлечением всех силовых структур
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 сентября в 09:32
1086 15
​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым

​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым
Обзор комментариев к нашумевшему видео
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 17:22
1609 3
Чтобы помнили…

Чтобы помнили…
Памяти Юрия Вэллы
Ольга Корниенко, режиссёр-документалист 12 сентября в 15:46
901 2
​Не всё можно «легко и просто» забыть

​Не всё можно «легко и просто» забыть
Мне вот интересно, как можно не заметить, что в МОСКВЕ… в столице страны проходят, может, не самые важные по масштабу, но самые громкие и скандальные выборы за последние годы?
Сергей Большов 12 сентября в 15:25
969 3
​Страшный прекрасный Собянин. 10 фактов о нашем земляке, выросшем из слесаря до федерального политика

​Страшный прекрасный Собянин. 10 фактов о нашем земляке, выросшем из слесаря до федерального политика
Дмитрий Щеглов 12 сентября в 13:03
1656 11
Я направил официальное письмо в ФАС Югры по поводу комиссии за коммунальные услуги у «РКЦ ЖКУ»

Я направил официальное письмо в ФАС Югры по поводу комиссии за коммунальные услуги у «РКЦ ЖКУ»
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 12 сентября в 09:29
975 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика