​В Сургуте из-за падения детей в вентиляционную шахту заведено уголовное дело. Виновник может получить до трёх лет тюрьмы

В Сургуте возбуждено уголовное дело из-за падения двух детей в вентиляционную шахту в августе 2019 года. Статья, по которой идет следствие – нарушение безопасности при ведении строительных работ, сообщает СК по Югре. Максимальное наказание за нее – от года до трех тюрьмы.

Следователи установили, что решетки на вентиляционной шахте, в которую упали дети, отсутствовали с 12 августа. Они были сняты на время проведения строительно-монтажных работ. Несмотря на то, что техническое сооружение, закрытое решетками, находится во дворе жилого дома и вблизи детской площадки, опасный для здоровья доступ к шахте был открыт, и в итоге туда упали двое детей – 7 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.

«По окончанию строительно-монтажных работ шахты не были оборудованы вентиляционными решетками», – сообщает Следственное управление Югры.