Чиновники Сургута не могут устроить пешеходный переход у станции скорой помощи на Профсоюзов. Мешают энергетики

Власти города не могут установить пешеходный переход у станции скорой медицинской помощи на улице Профсоюзов, 29, неподалеку от городской станции скорой помощи. Причина — воздушные линии электропередач, под которыми запрещено движение пешеходов. Об этом сообщили представители департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) на комитете думы Сургута по социальной политике.

Чтобы сотрудникам станции скорой помощи и пациентам было удобнее переходить дорогу, администрация рассматривала два варианта: либо проложить тротуар от улицы Островского до станции, либо сформировать прямо к ней пешеходный переход. Но как выяснилось, это невозможно — весь участок вдоль дороги на Профсоюзов и Киртбая находится в охранной зоне ЛЭП, принадлежащих компании «Тюменьэнерго».

Заместитель начальника ДАиГ Юрий Валгушкин рассказал депутатам, что городу для проектирования перехода нужно получить согласие на строительство от «Тюменьэнерго», но компания не может одобрить проведение работ на территории охранной зоны, потому что она состоит на государственном кадастровом учете. А даже если администрация получит согласие, проект все равно не пройдет экспертизу из-за буквы федерального закона.

Когда на улице Профсоюзов возводились постройки, линии электропередач не находились на учете. Со временем государство стало обязывать энергетиков устанавливать охранные зоны, и в итоге на «запрещенной территории» оказались: станция скорой помощи, многочисленные магазины автолюбителей и торговые центры, в том числе «Агора».

Председатель комитета городской думы по социальной политике Максим Слепов обратил внимание на формальность запрета: «Несмотря на наличие всех охранных зон, люди де факто продолжают ходить по грунтовым дорогам и газону». Депутат спросил, когда вопрос получит развитие и смогут ли когда-нибудь сотрудники скорой помощи ходить на работу, не нарушая закон. Администрация пообещала поработать над этим вопросом с сургутскими городскими электросетями (СГЭС).

Пока что горожане могут переходить дорогу по пешеходному переходу неподалеку, в 20-ти метрах от станции.

Напомним, в октябре прошлого года между предпринимателями на улице Профсоюзов и чиновниками разгорелся конфликт, когда внезапно выяснилось, что стоящие почти 20 лет павильоны находятся в охранной зоне ЛЭП, поэтому их там быть не должно. Этим летом администрация начала переговоры с «Тюменьэнерго» о том, чтобы перенести эти линии электропередач под землю.