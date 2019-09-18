​В Сургуте девятилетнюю девочку убило током, когда она мылась в ванной

Накануне вечером в Сургуте 9-летнюю девочку убило электрическим током. По предварительны данным, она купалась в ванной с телефоном, подключенным к сети электропитания. Когда несовершеннолетняя попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки, ее ударило током. Смерть наступила мгновенно.

«Семья, где воспитывалась девочка, является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», – уточняет пресс-служба Следственного управления Югры.

На сегодняшний день, по данному факту проводятся процессуальные проверки.