​В Сургуте коммунальщики начали подавать тепло в жилые дома

В Сургуте стартовал отопительный сезон, об этом сообщили специалисты администрации Сургута. Соответствующий приказ был подписан исполняющим обязанности главы города Алексеем Жердевым. В ближайшее время в жилые дома поступит тепло. Специалисты приступили к подаче тепловой энергии согласно утвержденному графику.
Однако коммунальщики напоминают, что ресурсоснабжающим организациям понадобится около недели на развоздушивание системы, а значит горожанам придется еще немного подождать.
Отметим, в социальные объекты отопление подали в начале сентября.
Какие изменения произошли в спортивной сфере Сургута за последний год? Начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко // ONLINE 19 сентября в 09:30