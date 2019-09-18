​В Сургуте коммунальщики начали подавать тепло в жилые дома

В Сургуте стартовал отопительный сезон, об этом сообщили специалисты администрации Сургута. Соответствующий приказ был подписан исполняющим обязанности главы города Алексеем Жердевым. В ближайшее время в жилые дома поступит тепло. Специалисты приступили к подаче тепловой энергии согласно утвержденному графику.

Однако коммунальщики напоминают, что ресурсоснабжающим организациям понадобится около недели на развоздушивание системы, а значит горожанам придется еще немного подождать.

Отметим, в социальные объекты отопление подали в начале сентября.